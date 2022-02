Eurozapping : Boris Johnson en Pologne, les enseignants belges descendent dans la rue

Boris Johnson en première ligne face à l’une des pires crises de l’Europe. Le Premier ministre britannique s’est ainsi rendu en Pologne, quelques heures après l’arrivée de soldats britanniques venus renforcer les troupes de l’Otan. Un geste emblématique envers ce pays durement touché par les deux guerres mondiales. "Je pense qu’aujourd’hui, 10 février 2022, nous nous trouvons au bord d’un précipice", s’est ainsi alarmé Boris Johnson. Il a ensuite rencontré le président polonais Andrzej Duda, avec l’espoir que la diplomatie puisse l’emporter.

En Belgique, près de 10 000 enseignants sont descendus dans les rues pour protester contre leurs conditions de travail. "On a des bâtiments moisis, des plafonds qui tombent, des fenêtres qui ne s’ouvrent pas", confesse l’un d’entre eux. "Je suis vraiment très en colère et dégoûtée de l’enseignement", explique une autre. La pandémie et le manque de remplaçants sont des éléments qui conduisent un tiers des enseignants du pays à envisager quitter le métier.

Blackout en Italie

En Italie, la flambée du prix de l’énergie a conduit des municipalités italiennes à éteindre symboliquement leurs monuments. Ainsi, à 20h, les principaux monuments ont été plongés dans le noir afin de protester contre la hausse des prix de l’énergie. En trois mois, le prix de l’électricité a doublé et presque autant pour le gaz.