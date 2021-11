Consommation : des Français font de bonnes affaires dans les supermarchés italiens

Certains Français vont jusque dans un supermarché de Vintimille, en Italie, pour faire leurs courses. À l'image de deux couples niçois, qui n'ont pris qu'une seule voiture pour économiser les frais d'essence. Et ils ont la certitude de faire de bonnes affaires. "On vient à peu près une fois par trimestre, confie une des Niçoises. C'est quand même 30 à 40% moins cher." Dans ce supermarché italien, 90% de la clientèle est française.



Des fruits et légumes moins chers

Un même morceau de parmesan est 38% plus cher en France qu'en Italie. De même, une référence de pâtes fraîches coûte 17% de plus dans l'Hexagone que dans le supermarché italien. Les statistiques européennes confirment par ailleurs que certains produits alimentaires sont bien moins onéreux en Italie. Les fruits et légumes sont ainsi 19% moins chers qu'en France, et les huiles et graisses 15% moins coûteuses de l'autre côté de la frontière.

Si Bastiano Orengo, le propriétaire du supermarché de Vintimille, parvient à casser certains prix, c'est parce qu'il dit travailler avec des circuits plus courts. "On achète vraiment en usine, il n'y a pas d'intermédiaire", explique-t-il. En revanche, certains produits comme le lait ou le pain sont plus chers en Italie.