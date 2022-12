Argent : le retour du liquide suscite la polémique en Italie

Pour booster la consommation en Italie, Giorgia Meloni, la Première ministre, souhaite augmenter la somme des achats en liquide. Cette mesure crée la polémique puisque certains craignent de voir l’évasion fiscale et la corruption enfler.

Bien qu’à l’heure actuelle, il soit possible de tout payer avec une carte bancaire en Italie, cela pourrait être amené à changer. Le gouvernement souhaite inciter les commerçants à refuser le paiement par carte en dessous de 60 euros. "C’est bien ! Quand on paie dix euros en espèces, ça reste dix euros, mais avec la carte bancaire, il y a des taxes et on y perd", réagit Bianca Maria di Remo, une épicière transalpine. Certains commerçants appliquent déjà cette mesure, ce qui n’est pas apprécié par les consommateurs.

La peur de l'évasion fiscale



Ces mesures, qui visent à favoriser l’argent liquide, ont pour but de relancer l’économie italienne. Cependant, les observateurs s’inquiètent du retour des espèces. "Le risque principal, c’est de pousser à l’évasion fiscale parce que jusqu’à une certaine somme les paiements ne seront plus traçables", constate Lorenzo Castellani, professeur d’histoire politique. Il craint également que cette hausse des paiements en liquide favorise les activités criminelles. Giorgia Meloni a toutefois émis l’idée d’abaisser le plafond à 30 ou 40 euros.