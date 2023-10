PODCAST "Au comptoir de l'info" avec Agnès Vahramian, invitée exceptionnelle depuis Jérusalem

Agnès Vahramian est correspondante permanente de France Télévisions au Moyen-Orient depuis deux ans. Au micro de François Beaudonnet pour "le comptoir de l'info", elle dévoile sa méthode de travail pour couvrir la guerre entre Israël et le Hamas, depuis le 7 octobre 2023.

Temps de lecture : 1 min

Agnès Vahramian avoue "être encore dedans" après avoir visionné les vidéos et les photos des massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre dernier. C'est l'armée israélienne qui a montré ces documents aux journalistes du monde entier, pour qu'ils prennent conscience du niveau d'horreur des actes qui ont été alors commis.

"En tant que chrétienne, je me sens à ma place"

La journaliste, qui a également couvert la guerre en Ukraine, estime que les affrontements récents entre le Hamas et Israël sont d'une toute autre ampleur, par rapport à ce qui se passait au Proche-Orient depuis l'après-guerre. Chrétienne et d'origine arménienne, la correspondante permanente de France Télévisions au Moyen-Orient, se sent à sa place pour couvrir ce conflit. Car elle estime que les Chétiens ont toujours été des bâtisseurs de ponts et que, par conséquent, elle ne craint aucune des deux parties belligérantes.

A propos du podcast : "Au comptoir de l'info" est le premier podcast natif (audio) de France Télévisions. Sous forme d'interview journalistique, un acteur qui fabrique l'information télévisée du service public — un grand reporter, un cameraman, un présentateur — vient se livrer, raconter, dévoiler la manière dont il travaille. Dans une ambiance sonore de comptoir de café, il confie ses doutes, ses joies, mais aussi ses peurs lorsqu'il est sur le terrain ou en studio. Depuis le mois de mai 2021, le podcast "Au comptoir de l'info" reçoit également à son micro des journalistes de Radio France (France Inter, France Info, France Culture).

La série est réalisée par François Beaudonnet, éditorialiste sur franceinfo (canal 27), grand reporter à France 2 et chroniqueur dans l'émission "Nous, les Européens" sur France 3. Ancien correspondant à Rome et Bruxelles, il a débuté en radio où il présentait le journal de 13 heures sur France Inter.

Cet épisode a été réalisé par Timothée Le Hec