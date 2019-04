Israël : Netanyhou officiellement vainqueur des législatives

C'est au milieu de ses militants que Benyamin Netanyahou savoure sa nouvelle victoire en Israël. Un scrutin législatif que les observateurs avaient présenté comme un référendum sur sa personne et qui devrait le porter vers un 5e mandat de Premier ministre. Après le dépouillement, son principal opposant Benny Gantz et lui sont au coude à coude, mais ce dernier peut compter sur l'appui des ultranationalistes et des partis religieux pour obtenir la majorité absolue.

Soucis judiciaires en vue

Un constat qui a poussé mercredi 10 avril ses adversaires à reconnaître leur défaite. Avec ce 5e mandat, Benyamin Netanyahou pourrait battre le record de longévité à la tête du gouvernement israélien. Mais il devra composer avec ses ennuis judiciaires. Il est soupçonné de corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires différentes.

