Iran : dix ans de prison supplémentaires pour une célèbre militante des droits humains

Nasrin Sotoudeh, qui purge déjà une peine de prison, a été condamnée pour "incitation à la débauche" à dix années d'emprisonnement supplémentaires.

L'avocate iranienne Nasrin Sotoudeh, célèbre militante des droits humains qui purge une peine de prison de cinq ans, a été condamnée pour "incitation à la débauche" à dix années d'emprisonnement supplémentaires et 148 coups de fouet, a fait savoir son mari, Reza Khandan, mardi 12 mars. Il a précisé que son épouse était poursuivie pour sept chefs d'accusation et qu'elle a été condamnée au total à 33 années de prison, mais que "seule la peine [d'emprisonnement] la plus longue s'applique", en l'occurrence celle pour "incitation à la débauche".



Récompensée en 2012 du Prix Sakharov décerné par le Parlement européen, Nasrin Sotoudeh a passé trois ans en prison (2010-2013) après avoir défendu des opposants arrêtés lors de manifestations en 2009. Elle a aussi défendu plusieurs femmes arrêtées entre décembre 2017 et janvier 2018 pour avoir enlevé leur foulard en public afin de protester contre l'obligation faite aux femmes de porter le voile dans l'espace public.

"Injustice scandaleuse"

L'affaire en cours inclut selon Reza Khandan des poursuites pour "conspiration" et "propagande contre le système" politique de la République islamique, appartenance à une organisation de défense des droits humains interdite, participation à une campagne pour l'abolition progressive de la peine de mort en Iran ou encore "atteinte à l'ordre public".

Le rapporteur spécial sur la situation des droits humains en Iran, Javaid Rehman, a fait état mardi d'une "inquiétude grandissante" sur le fait que "l'espace civil pour les avocats et défenseurs des droits humains est en train d'être réduit". L'ONG Amnesty International a qualifié "d'injustice scandaleuse" la nouvelle condamnation de Nasrin Sotoudeh, que les autorités iraniennes "punissent pour son action en faveur des droits humains". Les Etats-Unis ont condamné "avec la plus grande fermeté" cette décision de justice "qui va au-delà de la barbarie". L'Union européenne a elle dit attendre "un réexamen immédiat de [cette] condamnation".