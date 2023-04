L'Inde deviendra le pays le plus peuplé au monde d'ici à fin avril, dépassant la Chine, estime une agence de l'ONU

Les deux pays compteront alors chacun 1,4 milliard d'habitants. Si la tendance ne fait aucun doute, d'autres estimations prévoient ce dépassement à une date plus tardive.

C'est une certitude : l'Inde comptera bientôt davantage d'habitants que la Chine, et deviendra le pays le plus peuplé au monde. Mais quand ? "D'ici à la fin de ce mois [d'avril]", a annoncé le Département des affaires économiques et sociales de l'ONU (Desa), lundi 24 avril. A cette date, "la population de l'Inde devrait atteindre 1 425 775 850 habitants, égalant et ensuite dépassant la population de la Chine continentale", estime cette agence.

Elle reconnait cependant une grande "incertitude". Le 19 avril, le Fonds des Nations unies pour la population tablait davantage sur un dépassement de la Chine par l'Inde d'ici au milieu de l'année 2023. "Le moment précis de ce croisement n'est pas connu avec certitude et ne le sera jamais", a reconnu lundi John Wilmoth, directeur de la division population du Desa.

La population chinoise a diminué en 2022

Les deux pays connaissent des dynamiques démographiques opposées. En 2022, selon les données officielles chinoises, la population du pays a diminué pour la première fois depuis 1960-1961 et les conséquences de la famine qui a suivi le "Grand bond en avant". Ce déclin démographique est notamment expliqué par le coût de la vie en Chine, malgré la fin de la politique de l'enfant unique - les Chinois peuvent désormais avoir trois enfants.

"Des projections indiquent que la taille de la population chinoise pourrait tomber sous le milliard, d'ici la fin du siècle", explique le rapport de la Desa, qui ne tient pas compte des populations de Taiwan, Hong-Kong et Macao.

"La population indienne devrait continuer de croître durant plusieurs décennies", affirme l'agence. L'Inde ne dispose d'aucune donnée officielle à jour sur le nombre de ses habitants, car elle n'a pas effectué de recensement depuis 2011. Celui prévu en 2021 a été repoussé en raison de la pandémie de Covid-19. "L'Inde va rester le pays le plus peuplé du monde pendant très longtemps", expliquait sur franceinfo le démographe Gilles Pinson le 11 avril.