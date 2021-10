Inde : un homme vient à la rescousse des lacs de Bangalore

Un homme s'est mis en tête de sauver les lacs de Bangalore (Inde). Une ville qui a grossit trop vite, celle-ci croule sous la pollution et le béton et ses lacs en font les frais.

Avec 11 millions d'habitants, la ville de Bangalore (Inde) a vu sa taille augmenter en très peu de temps. Elle est surnommée la Silicon Valley indienne et est aujourd'hui un nid de pollution pour les rivières, les lacs. Les déchets et les rejets d'eaux usées ravagent tous les points d'eaux. Anand Malligawad s'est donné un objectif : nettoyer un à un les lacs de Bangalore.





Des lacs remplis de mauvaises herbes

Une mission honorable à laquelle ce sauveur de lacs tient énormément. À l'aide de sa tractopelle, il sillonne la ville pour nettoyer ses lacs. Un projet gigantesque qui nécessite que les lacs soient entièrement vidés au préalable. "L'état de l'eau est pitoyable. Elle est pleine de mauvaises herbes, et il y a une odeur nauséabonde. Le lac a été rempli d'eaux usées, on trouve du métal et des bactéries", peste-t-il. Une fois vidés, les lacs se rempliront de pluie et les eaux usées seront traitées dans un canal construit quelques mètres plus loin.