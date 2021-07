Inde : des intempéries aux conséquences dramatiques

Des pluies diluviennes sont tombées en Inde. La saison des moussons a déjà fait d’importants dégâts, comme à Bombay, la capitale économique du pays. La boue et les débris rendent difficile l’accès des lieux pour les secours dans un bidonville. 150 000 personnes ont dû être évacuées alors que de nombreux biens ont été dévastés. "Il était midi, on a entendu un énorme craquement. On est sorti le plus vite possible de nos maisons", raconte un homme.

Déjà une centaine de personnes décédées

Près d’un fleuve, les maisons ont été submergées par les quatre mètres d’eau. Dans l’ouest du pays, la pluviométrie bat des records pour la saison. Les sols sont gorgés d’eau et ne peuvent plus absorber la moindre goutte de pluie supplémentaire. Chacun tente de se protéger avec les moyens du bord, mais la situation est très tendue. Les intempéries ont déjà fait une centaine de morts en Inde.