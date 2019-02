DIRECT. Cachemire : le Pakistan dit avoir abattu deux avions indiens

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CACHEMIRE

: Un peu de contexte sur ces tensions entre l'Inde et le Pakistan. New Delhi accuse de longue date Islamabad de soutenir en sous-main les infiltrations d'insurgés au Cachemire indien, ce que le pays a toujours démenti. Pour expliquer ces nouvelles tensions, le Pakistan évoque le "contexte électoral" indien. Le Premier ministre indien Narendra Modi, qui cultive une image d'homme fort et briguera un second mandat au printemps, est sous pression de son opinion publique pour procéder à une réplique musclée après l'attentat à la voiture piégée du 14 février dans lequel 41 paramilitaires indiens ont été tués. Plus d'infos dans notre article.

: C'est au tour de l'Inde d'annoncer avoir abattu un avion de chasse pakistanais, rapporte le correspondant de France 2 en Inde.

: Le Pakistan a "abattu" deux avions indiens à l'intérieur de son espace aérien, affirme un porte-parole de l'armée sur Twitter. "L"armée de l'air a abattu deux avions indiens dans l'espace aérien pakistanais." Un des avions est tombé au Cachemire indien et l'autre au Cachemire pakistanais, selon le général Asif Ghafoor. "Un pilote indien a été arrêté à terre par les militaires", ajoute-t-il.

: Le Pakistan dit avoir abattu deux avions indiens dans son espace aérien, annonce l'armée.