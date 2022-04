Hongrie : Viktor Orban s’impose à nouveau aux législatives

Sourire aux lèvres, Viktor Orban entonne l’hymne national hongrois avec ses partisans, dimanche 4 avril. Son parti nationaliste conservateur vient de remporter les élections législatives. Le premier ministre, connu pour ses diatribes envers Bruxelles, se dirige vers un quatrième mandat consécutif. "Chers amis, nous avons remporté une victoire exceptionnelle", a confié Viktor Orban. Face à lui, il y avait une coalition de six partis.

Douche froide pour l'opposition

Les analystes avaient prédit une bataille serrée, mais avec seulement 32% des suffrages exprimés, c’est la douche froide pour l’opposition. "Je ne vais pas cacher ma tristesse et ma déception. Nous devons reconnaître que ces élections ont été gagnées par la propagande et non pas par l’honnêteté ou par l’honneur", a indiqué Peter Marki-Zay, le candidat de l’opposition unifiée. Viktor Orban devrait rester au pouvoir au moins jusqu’en 2026.