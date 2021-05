VIDEO. Bulgarie : un show en ligne pour contrer le dépeuplement le plus rapide au monde en incitant les citoyens à rentrer dans leur pays

Le site internet "Bulgaria Wants You", animé par deux vedettes de la télé bulgare, a pour ambition de faire revenir les talents expatriés en filmant notamment la réussite d’entrepreneurs… Extrait du magazine "Nous, les Européens" diffusé dimanche 30 mai 2021 à 10h45 sur France 3.

Deux stars de la télévision en Bulgarie réalisent depuis dix ans des émissions qui font exploser les audiences. Depuis l’été 2020, Ivan Hristov et Andreï Arnaudov cartonnent sur l’Internet avec leur site Bulgaria Wants You (en anglais). Ces animateurs télé ont choisi de mettre leur notoriété au service d’une cause majeure pour leur pays, celui au monde qui se dépeuple le plus rapidement : faire revenir les talents expatriés en filmant la réussite d’entrepreneurs.

Ce jour-là, leurs caméras enregistrent Anton Nestov, revenu des Pays-Bas après y avoir passé trois ans. Ce passionné de cyclisme a réalisé son rêve : monter son usine de vélos à Sofia, la capitale de ce pays d’Europe du Sud-Est. Le show en ligne propose des portraits filmés de trois à cinq minutes qui ont ainsi pour objectif de faire rentrer chez eux les Bulgares partis dans d’autre pays.

Exode massif, population vieillissante, baisse de la natalité...

"On poste des clips vidéo sur notre site pour apporter un regard plus positif sur notre société, dit l’un des cofondateurs au magazine 'Nous les Européens' (replay). On veut montrer aux Bulgares et aux étrangers à quoi ressemble vraiment le pays. Et franchement, la situation est plutôt bonne ici, surtout par rapport à il y a vingt ans." L’entrepreneur, de retour dans son pays d'origine, confirme : "Oui, vraiment ! Je suis un grand fan de l’idée que c’est possible d’être heureux en Bulgarie."

L’autre cofondateur ajoute : "Je dis souvent que nous avons les meilleurs chanteurs d’opéra et de musiques traditionnelles, les meilleurs haltérophiles… mais aussi les meilleurs pessimistes. Et c’est ça qu’on veut changer." Un pari ambitieux pour ce pays qui se vide de ses forces. Il comptait neuf millions d’habitants à la fin des années 1980, sept millions aujourd’hui et probablement, à ce rythme, cinq millions en 2050. Avec un exode massif, une population vieillissante, une baisse de la natalité... la Bulgarie se prépare un avenir compliqué, et les campagnes sont les premières touchées.

