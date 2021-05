"Nous, les Européens". Vive le retour au pays

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h45 sur France 3, ainsi que le jeudi en fin de soirée sur France 2. Pour ce nouveau numéro de la saison 2, direction la Bulgarie, qui est le pays se dépeuplant le plus rapidement au monde et le plus pauvre d’Europe.

Ces dernières années, il a perdu deux millions d’habitants, partis chercher ailleurs une vie meilleure. Alors, quelle stratégie la Bulgarie met-elle aujourd’hui en place pour faire revenir ses citoyens ? Pouvoirs publics et entreprises bulgares innovent avec de nombreux projets pour les inciter au retour...

La Bulgarie en lutte contre son dépeuplement

> LE GRAND REPORTAGE

A la fin des années 1980, la Bulgarie comptait 9 millions d’habitants, 7 millions en 2018 et, selon les projections des Nations unies, il devrait en abriter 5,4 millions en 2050... si rien n’est fait. Alors, pour tenter d’enrayer le phénomène, ou au moins le limiter, des initiatives privées, souvent originales, tentent de fixer les Bulgares chez eux. Elles y parviennent avec succès à Sofia et dans les campagnes.

Un reportage de Nadia Blétry et Eric de Lavarène.

>> EN DEUXIEME PARTIE du magazine, direction Saint-Pierre-de-Frugie, un petit village de Dordogne qui dépérissait avec la fermeture de tous ses commerces. Le maire et son équipe ont pris l'initiative d'en faire un village entièrement bio : interdiction des herbicides et des pesticides, jardin pédagogique mais aussi rénovation du petit patrimoine. Un bar-restaurant a été ouvert, puis une épicerie et désormais une école. En trois ans, le village a gagné 170 habitants. Une réussite et un exemple…

> LES INVITES



- Gilbert Chabaud, maire de Saint-Pierre-de-Frugie.

- Yann Ducatteeuw, restaurateur et nouveau villageois.

- Céline Plancher, institutrice.

- Nicolas Hazard, entrepreneur, auteur du livre Le Bonheur est dans le village. 30 solutions qui viennent de nos campagnes (éd. Flammarion).

