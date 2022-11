Union européenne : Bruxelles veut élargir l'espace Schengen à la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie

Bientôt trois nouveaux pays dans le club Schengen ? C'est en tout cas ce que demande la Commission européenne, qui a répété mercredi 16 novembre son appel les pays de l'UE à accepter l'intégration complète de la Bulgarie, de la Croatie et de la Roumanie dans l'espace Schengen. Cet élargissement, réclamé de longue date, suscite toutefois des réticences chez certains Etats-membres.

"Alors que Bulgarie, Croatie et Roumanie sont déjà partiellement soumis aux règles de l'espace Schengen, les contrôles aux frontières intérieures avec ces pays membres (de l'UE) n'ont pas été levés et ils ne profitent donc pas des bénéfices" liés à cette participation, a pointé la Commission mercredi, soutenue par le Parlement. Cette dernière a donc demandé au Conseil de l'UE, qui réunit les 27 Etats membres, de "prendre les décisions nécessaires sans plus de délai pour autoriser (ces trois pays) à participer pleinement à l'espace Schengen", selon un communiqué.

Des craintes concernant les frontières de l'UE

Lorsque l'on gomme les frontières intérieures, cela implique toutefois de renforcer les bordures extérieures de l'espace Schengen. Et c'est précisément le sujet qui fâche les Européens, certains réclamant des efforts en matière de lutte contre la corruption en Roumanie, Croatie et Bulgarie avant de donner leur feu-vert. Les ministres de la Justice et de l'Intérieur de l'UE doivent procéder à un vote sur ce sujet lors d'une réunion prévue le 8 décembre. L'unanimité des 27 est nécessaire pour autoriser la levée des contrôles aux frontières avec ces trois pays.

Si cet élargissement venait à être validé, la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie rejoindraient alors pleinement cet espace qui regroupe déjà 26 pays et représente 420 millions d'habitants, dont 22 membres de l'UE et quatre États associés : Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein.