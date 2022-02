DIRECT. Espace Schengen : "Nous souhaitons renforcer la protection des frontières extérieures" européennes, déclare Emmanuel Macron à Tourcoing

#COVID_19 Bonsoir @Françoise. Nous savons que 300 000 faux pass sanitaires vont être annulés dans les prochaines semaines, par l'Assurance-maladie et ne seront donc plus utilisables. On vous en dit plus ici. Quid des personnes qui disposaient de pass sanitaire acquis frauduleusement et qui souhaiteraient finalement se faire vacciner pour régulariser leur situation ? Leur situation est pour le moins compliqué, expliquait il y a deux semaines notre journaliste Fabien Magnenou dans cet article que je vous conseille.