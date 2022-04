Pollution : la commission européenne veut interdire des milliers de produits toxiques d'ici à 2030

Des centaines de substances chimiques toxiques sont présentes au quotidien, dans le dentifrice, les cosmétiques, les produits d'entretien. D'ici à 2030, la Commission européenne souhaite interdire des milliers de produits toxiques. Parmi eux, les polluants dits éternels, présents sur les revêtements de poêle ou dans les films alimentaires. Les PVC polluants contenus dans les jouets sont également visés. Ils sont soupçonnés de provoquer des cancers.

Une interdiction valable pour les produits importés

Les retardateurs de flammes, présents dans les matelas et les circuits électroniques des appareils, sont eux considérés comme des perturbateurs endocriniens pouvant endommager le système neurologique et reproducteur. La Commission européenne souhaite interdire ces substances, y compris pour les produits importés. "Il est vraiment important que la Commission tienne le cap (…) pour protéger les populations et l'environnement", indique Élise Vitali, chargée politique des produits chimiques au Bureau européen de l'environnement, qui craint des pressions des lobbys.