Pacte vert européen : "Je me sens totalement aligné avec ce que j'ai toujours défendu", affirme l'eurodéputé Pascal Canfin

"Je me sens totalement aligné avec ce que j'ai toujours défendu", affirme ce jeudi sur franceinfo, Pascal Canfin, eurodéputé Renew et président de la commission environnement du Parlement européen. Il était interrogé sur le pacte vert européen ou "Green Deal", dont il est "l'un des architectes".

Ce pacte est très décrié en cette période de crise agricole. "On ne fera pas la transition écologique de l'agriculture sans les modèles économiques associés. Si c'est de la décroissance, ça échouera et inversement, l'avenir de l'agriculture passe par la transition" écologique, argumente l'élu.

Le changement climatique est la première menace sur le rendement agricole, donc sur la production et le revenu. Pascal Canfin, eurodéputé Renew à franceinfo

Il concède toutefois qu'il reste des points "à améliorer". "Aujourd'hui, on fait peser les normes fameuses normes et règles sur les agriculteurs et pas sur l'ensemble des transformateurs de notre alimentation, Bonduelle, Danone, Nestlé, etc.", explique le député européen. Ainsi, il plaide pour "une sorte de loi Egalim à l'échelle européenne", visant à garantir une rémunération au juste prix.

Issu de la majorité présidentielle, Pascal Canfin défend également sa position sur la réforme de la Politique agricole commune (PAC). En 2022, "elle a été votée par nous et on l'assume, mais aussi par Les Républicains et par le Rassemblement national". Il dénonce "l'hypocrisie" de la tête de liste du RN aux élections européenne, "Jordan Bardella qui achète des bottes neuves, qui va dans la cour de ferme et qui dit : la Politique agricole commune est scandaleuse".

Selon lui, la PAC repose "sur les deux jambes, la jambe économique et la jambe environnementale". Pascal Canfin poursuit : "Sans la PAC, sans le transfert de 9 milliards d'euros dans les cours de fermes, il n'y a plus d'agriculture en France".