DIRECT. Enquête pour corruption au Parlement européen : les accusations sont "très préoccupantes", selon le chef de la diplomatie de l'UE

Ce qu'il faut savoir

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a jugé, lundi 12 décembre, "très préoccupantes" les "graves accusations" portées contre la vice-présidente grecque du Parlement européen Eva Kaili. La socialiste est inculpée pour corruption et blanchiment d'argent dans le cadre d'une enquête menée par un juge belge sur des soupçons de versements par le Qatar. Elle a été écrouée dimanche à Bruxelles (Belgique). Josep Borrell s'exprimait à son arrivée à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne (UE). Suivez notre direct.

Quatre personnes interpellées et écrouées. En tout, six personnes ont été arrêtées vendredi soir, mais deux ont été relâchées. Outre Eva Kaili, l'ancien eurodéputé italien Pier-Antonio Panzeri, qui a siégé de 2004 à 2019, le compagnon d'Eva Kaili, Francesco Giorgi, qui est assistant parlementaire, et le dirigeant syndical italien Luca Visentini font partie de ces six noms. Mais on ignore qui parmi eux, hormis Eva Kaili, a été inculpé.

Une discussion au Parlement européen. L'affaire sera abordée dans la journée lors d'une réunion des présidents des groupes politiques du Parlement européen à l'ouverture de la session plénière organisée à Strasbourg.

La Grèce a gelé tous les avoirs d'Eva Kaili. L'Autorité grecque de lutte contre le blanchiment d'argent a fait cette annonce lundi matin. La mesure, qui s'applique également aux proches de l'élue, concerne "les comptes bancaires, les coffres, les sociétés et tout autre actif financier", selon l'institution.