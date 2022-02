Accord sur un label de financement durable du nucléaire et du gaz naturel : une eurodéputée écologiste dénonce "une perte de temps"

"Tout euro mis dans le gaz naturel et le nucléaire nous empêche de faire les grands pas vers le monde réellement renouvelable", déplore Anna Deparnay-Grunenberg.

"C'est une perte de temps énorme et une défaite de l'Europe", dénonce mercredi 2 février sur franceinfo l'eurodéputée allemande Anna Deparnay-Grunenberg, après l'accord trouvé par les 27 pays de l'UE d'un label de financement durable du nucléaire et du gaz naturel.

Cet accord "est assez déplorable", juge l'eurodéputée écologiste allemande. "Je ne suis absolument pas satisfaite (...) ce sont des énergies qui ne sont clairement pas écologiques et qui ne sont pas l'avenir du green deal que l'on avait fixé (...) c'est une occasion manquée".

Anna Deparnay-Grunenberg veut bien croire que la France a besoin du nucléaire "pour une phase de transition", mais, pour elle, "ce n'est pas la question".

"Il s'agissait de flécher l'argent vers un nouveau monde et là, on a vraiment loupé le coche." Anna Deparnay-Grunenberg, eurodéputée allemande à franceinfo

Pour elle, "tout euro mis dans le gaz naturel et le nucléaire nous empêche de faire les grands pas vers le monde réellement renouvelable. C'est beaucoup plus rapide et écologique d'investir directement dans le 100% renouvelable".

Alors les choses peuvent-elles changer notamment au Parlement européen ? "On va se battre", répond l'eurodéputée écologiste. "On va vraiment essayer d'argumenter pour flécher les fonds écologiques vers la vraie écologie. On a beaucoup de partenaires dans les autres pays mais il y a les tendances nationales, ça ne va pas être facile."