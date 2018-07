Tallinn : la belle de la mer Baltique

C'est une ville entre deux époques. Sa vieille ville, aux remparts hérités du Moyen-Age, et ses quartiers plus récents."Si vous regardez la Tour, en haut de l'Hôtel de Ville, vous apercevrez le Vieux-Thomas. Cette girouette est un gardien qui veille à ce que tout aille bien dans la ville", explique Ulla, une jeune estonienne, qui a déjà travaillé comme guide.

La plus vieille pharmacie d'Europe

" La pharmacie la plus vieille de l'Europe encore en activité. Les premiers documents datent de l'année 1422. Avec, dans les vitrines, des remèdes de l'époque : le venin de serpent pour lutter contre les douleurs articulaires, ou l'urine de hérisson pour prévenir la chute des cheveux. "Les grenouilles étaient utilisées contre la peste. On pensait à l'époque qu'en les posant sur les patients infectés, ça pouvait les guérir", explique la pharmacienne. Après le centre-ville, direction un autre quartier plus excentré, avec des maisons construites en bois, autrefois habité par les pêcheurs. Paola, une amie française d'Ulla, est bénévole en Estonie depuis six mois. Et elle s'est parfaitement adaptée à la capitale estonienne. "Les gens sont plus détendus. Et l'hiver avec la neige, il y a un côté féérique qui est vraiment joli."

