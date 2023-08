Tunisie : deux migrants morts, dont un bébé, et cinq disparus dans un naufrage

Les opérations de recherche sont toujours en cours samedi dans le golfe de Gabès pour retrouver cinq personnes disparues.

Deux candidats tunisiens à l'émigration, dont un bébé, ont péri et cinq autres sont portés disparus dans un nouveau naufrage survenu samedi 12 août devant les côtes tunisiennes, a annoncé la garde nationale dans un communiqué. Le drame "s'est produit à 2 heures à 120 mètres de la plage" de Gabès, dans le sud-est du pays, a-t-elle précisé. L'embarcation comptait 20 Tunisiens à bord, dont 13 ont pu être sauvés. Les opérations de recherche sont toujours en cours dans le très vaste golfe de Gabès, caractérisé par de forts courants marins, pour trouver d'autres survivants, selon la même source.

"Deux corps ont été repêchés, celui d'un jeune de 20 ans et l'autre d'un bébé" d'âge non déterminé, affirme la garde nationale. "Une enquête a été ouverte par le tribunal" de Gabès pour "déterminer les circonstances du drame", selon le communiqué. Selon l'Organisation internationale des migrations (OIM), plus de 1 800 personnes ont péri depuis janvier dans des naufrages en Méditerranée centrale (entre l'Afrique du Nord et l'Italie), la route migratoire la plus meurtrière au monde, soit plus du double de l'an passé.

Le dernier naufrage connu au large des côtes tunisiennes a fait 11 morts et 44 disparus au large du port de Sfax (centre-est), avaient annoncé des sources judiciaires le 7 août. Seuls deux des migrants, tous originaires d'Afrique subsaharienne avaient pu être secourus. Douze corps avaient été retrouvés pendant le week-end dernier sur une plage au nord de cette ville, la deuxième de Tunisie (située à environ 140 km au nord de Gabès) sans que la justice ne puisse immédiatement dire s'ils étaient liés au naufrage au large de Sfax.