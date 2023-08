Migrants : des candidats à l'exil encore plus nombreux au péril de leur vie

La Libye et la Tunisie sont parvenues à un accord sur l'accueil des migrants bloqués à la frontière. Depuis plusieurs semaines, des centaines de réfugiés espèrent quitter le poste frontière où ils ont été envoyés par la Tunisie. Depuis le début de l'année, quatre fois plus de migrants sont entrés en Europe via la Méditerranée, par rapport à 2022, pourquoi un tel afflux ?

Les pleurs de soulagement de dizaines de migrants. Ils sont à la dérive depuis quatre jours en pleine Méditerranée. À quelques encablures de là, mercredi 9 août, toujours au large des côtes tunisiennes, l'avion d'une ONG a repéré une frêle embarcation avec à son bord 4 rescapés. Les seuls survivants sur 45 migrants. Ces bateaux étaient partis de Sfax, en Tunisie, la semaine dernière, comme tant d'autres, malgré une forte houle, qui avait rendu les sauvetages très périlleux.

Départ depuis la Tunisie

Les candidats à l'exil sont plus nombreux, à cause notamment des récents conflits dans plusieurs pays africains. "Ce sont les passeurs qui décident d'où ils vont partir et dans quelles conditions la traversée va s'opérer. Et ce choix, il tient au fait qu'il y a, d'abord, beaucoup de candidats au départ en Tunisie, et ils estiment que cela sera plus profitable et qu'ils ont de bonnes conditions d'opération pour partir de Sfax en particulier", explique François Gemenne, politologue et directeur de l'Observatoire Hugo.