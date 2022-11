"Les rescapés sont épuisés" : à bord de l'"Ocean Viking", l'équipage est toujours en quête d'un port pour accoster

Sous des toits de tôle, des hommes et des femmes dorment les uns à côté des autres ou discutent avec les médecins et les infirmiers. C'est ce qu'on voit sur les images tournées sur l'Ocean Viking par les équipes de SOS Méditerranée. Il y a surtout une immense fatigue, souligne Morgane Lescot, chargée de la communication à bord : "Pour nous, la situation est déjà extrême. Les rescapés sont épuisés, dans un état psychologique d'anxiété très important. On estime qu'à ce stade-là, il faut que ça s'arrête."

COMMUNIQUE DE PRESSE : face au silence de l' #Italie, nous exhortons les autorités maritimes françaises à assigner un port pour débarquer les 234 rescapé.e.s de l' #OceanViking.



"La situation à bord a atteint un seuil critique", alerte Sophie Beau, directrice de @SOSMedFrance pic.twitter.com/8SLoaVItM1 — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) November 8, 2022

Faute de port de débarquement en Italie, l'Ocean Viking croise mercredi 9 novembre dans les eaux internationales entre la Sicile et la Sardaigne. Depuis près de vingt jours, 234 migrants dont 40 mineurs sont à bord du navire affrété par SOS Méditerranée. La crainte des sauveteurs est que des migrants se jettent à l'eau faute de pouvoir débarquer. Une situation rencontrée par le navire de Médecin sans frontières lundi dans un port italien. "Ce sont des gestes de désespoir que l'on craint aussi à bord de notre navire, explique Morgane Lescot. On est extrêmement fâchés de la situation et surtout, on a honte de devoir se présenter au quotidien face à ces personnes sans pouvoir leur apporter la réponse qu'ils attendent tous."

"La réponse qu'ils attendent, c'est de pouvoir atteindre un lieu sûr. On espère en tout cas." Morgane Lescot, chargée de la communication de l'"Ocean Viking" à franceinfo

Dans la nuit de mercredi, l'Ocean Viking sera au large de la Sardaigne, puis jeudi matin au large de la Corse. Mais le bateau sera toujours dans les eaux internationales faute d'une autorisation officielle des autorités françaises.