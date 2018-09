Défaite de l'Etat islamique, crise migratoire... Quels sont les enjeux de la bataille d’Idlib en Syrie ?

La bataille d’Idlib (Syrie) qui s’annonce revêt des enjeux multiples, humains ou géopolitiques notamment, comme l’explique Franck Genauzeau, envoyé spécial à Beyrouth (Liban). "Pour Bachar Al-Assad et ses alliés, l'enjeu de la bataille d'Idlib (Syrie), est de pouvoir annoncer, dans les semaines ou dans les mois qui viennent, une victoire totale et définitive (…) Daech quasi défait à l'est, la rébellion écrasée dans le sud et dans la banlieue de Damas (Syrie), reprendre Idlib, ce serait afficher une reconquête quasi totale du territoire perdu par l'armée syrienne depuis le début du soulèvement, en 2011."

"Un enjeu majeur pour la Turquie et pour l'Union européenne"

Si pour les rebelles garder Idlib est une question de survie, la bataille aura également des répercussions sur la Turquie et l’Union européenne, explique Franck Genauzeau. "L'offensive de l'armée syrienne pourrait jeter sur les routes près de 800 000 personnes, selon l'ONU, des civils qui prendront la direction de la Turquie, distante d'à peine 25 kilomètres. La Turquie et l'Union européenne, pourraient alors avoir à faire face à une crise migratoire et humanitaire, la plus grave probablement depuis l'été 2015."