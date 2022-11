Ocean Viking : face à un chaos juridique, les migrants sont pratiquement tous libres

La justice est débordée, vendredi 18 novembre, à cause d’un trop grand nombre de dossiers des migrants à traiter après que l’Ocean Viking soit arrivé à Toulon, il y a une semaine. Le chaos juridique provoque de vives réactions.

Petit à petit, le centre d’accueil des migrants de l’Ocean Viking se vide. Sur les 234 personnes arrivées il y a une semaine à Toulon (Var), ce soir, vendredi 18 novembre, il n’en reste qu’une quinzaine retenue sur place. Les autres sont libres, pris en charge par des associations ou livrés dans la nature. En effet, après quatre jours passés dans le centre, seule une décision de justice pouvait permettre aux autorités de les maintenir de force.



180 dossiers à traiter en 24 heures



Or, les juges ont été débordés par l’arrivée de 180 dossiers à traiter en une seule journée. "Ça aurait nécessité presque 10 ou 15 salles d’audience en même temps, autant de greffiers, autant d’interprète (...) et en fait, on n'a pas ça à disposition comme ça dans un délai de 24 heures", explique Benoit Porteu de la Morandière, bâtonnier du barreau d’Aix-en-Provence. Pour les oppositions, c’est l’occasion de dénoncer la politique migratoire du gouvernement.