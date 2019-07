Migrants : un enfant mort sur une plage à Mayotte

Un petit garçon de 7 ans a été découvert par un garde du littoral à côté d'une embarcation de fortune, éventrée de toute part. À leur arrivée, les gendarmes et les ambulanciers ne trouvent que l'enfant et aucun adulte autour. Seuls quelques effets personnels laissent à pense que le petit garçon a voyagé clandestinement avec un groupe. "Tout laisse à penser que les passagers de l'embarcation étaient d'origine malgache", a détaillé le général Philippe Leclerc, commandant de la gendarmerie de Mayotte.

Une fillette sauvée in extremis

Le drame s'est déroulé à Mayotte, en Petite-Terre sur la plage de Moya. Au moment de l'accostage, l'enfant a probablement chuté et se serait noyé. Le directeur de cabinet du préfet de Mayotte, Étienne Guillet, a souligné les "conditions de sécurité particulièrement dégradées" dans lesquelles les migrants voyagent, à bord de petits bateaux appelés kwassa. Ils sont de plus en plus nombreux à fuir les Comores, le Sri Lanka ou Madagascar, espérant rallier la France. Pour échapper aux contrôles, certains n'hésitent pas à sauter en pleine mer. En mai dernier, deux personnes avaient déjà péri et une fillette de 10 ans sauvée in extremis.

