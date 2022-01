Migrants à Calais : une étiquette qui colle à la peau de la ville

Depuis quelques années maintenant, la ville de Calais est devenue un refuge pour de nombreux migrants souhaitant rejoindre l'Angleterre. Une cohabitation forcée avec les habitants de la ville, qui ont appris à vivre avec eux. La ville a retrouvé du dynamisme et le chômage a baissé. "Ça a changé l'image de Calais, même si on essaie de faire de belles choses, on a une belle plage. Mais il y a toujours cette image des migrants", déplore un habitant calaisien.

Calais : une étiquette difficile à enlever

Une image qui profite à certains candidats à la présidentielle comme Éric Zemmour qui a choisi un lieu hautement symbolique, l'ex-jungle de Calais, pour y décliner son programme sur l'immigration. "Calais a été complètement ravagée par cette histoire. Ma solution est de reprendre en main les frontières et surtout supprimer le regroupement familial, le droit du sol, et les droits sociaux", explique-t-il lors de son allocution. Tandis que la maire de la ville, Natacha Bouchart (LR), regrette "l'amalgame" fait entre migrants et immigrés.