Le vrai coût de l'immigration pour la France

Le coût de l'immigration en France est un sujet polémique et complexe. Les chiffres varient beaucoup d'une estimation à l'autre. Selon le Rassemblement national, l'immigration coûte plus qu'elle ne rapporte : 10 à 70 milliards d'euros par an. Les dépenses : les prestations sociales accordées aux immigrés en situation régulière (CAF, RSA, APL ou allocations familiales), l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière ou la prise en charge des mineurs isolés étrangers.

10 milliards par an

Mais l'immigration rapporterait également 4 milliards d'euros par an. Les étrangers, avec leurs salaires, dynamisent leur consommation et génèrent des cotisations sociales. Selon une étude de l'OCDE, l'immigration coûterait 0,5% de la richesse nationale, soit environ 10 milliards d'euros par an.