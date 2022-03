La résidence Phoebus à Toulouse : temporaire, solidaire et inclusive

Je suis venue de suite et comme j'en avais vraiment besoin, j'ai accepté de suite et aujourd'hui je suis dans mon appartement.

Un lieu vide transformé en colocation solidaire

Plus qu'un foyer, cette résidence vacante, mise à la disposition de l'association Caracol, propose une colocation solidaire. Prix du loyer : de 75 à 200 Euros par mois. En plus de fournir un habitat transitoire pendant 11 mois, l'association a créé un vrai lieu de vie, un accompagnement social, des liens sociaux et des activités culturelles comme cet atelier de street art.