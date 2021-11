L'élue La France insoumise accuse l'Union europénne de "laisser des bourbiers" et d'"ensuite se barricader".

"L'Union européenne doit prendre ses responsabilités d'accueil", appelle samedi 13 novembre sur franceinfo la députée La France Insoumise Clémentine Autain, au sujet des migrants bloqués à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. "On ne peut pas les laisser mourir, soit à la frontière biélorusse, soit dans la Méditerrannée", interpelle-t-elle.

Clémentine Autain dénonce le fait que certains pays de l'Union européenne peuvent "faire des interventions militaires en Afghanistan, ne pas soutenir les Kurdes, laisser des bourbiers, et ensuite se barricader", ne pas accueillir les personnes exilées de ces pays, "quand ils fuient la guerre civile". La Pologne a érigé une barrière le long de sa frontière avec la Biélorussie, et rejette les migrants côté biélorusse, refusant également l'accès à la zone frontalière aux ONG humanitaires et aux médias.

La députée La France Insoumise appelle en urgence à "résoudre la crise humanitaire", à laisser les ONG et les États intervenir pour secourir les personnes exilées, contraintes de vivre dans le froid et dans la forêt. Onze migrants seraient morts à la frontière entre l'UE et la Biélorussie, selon les estimations de médias.