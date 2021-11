DIRECT. Crise des migrants : la Russie "n'a rien à voir" avec la crise migratoire, assure Vladimir Poutine

Ce qu'il faut savoir

"Je veux que tout le monde le sache. Nous n'avons rien à voir là-dedans". Le président russe Vladimir Poutine a assuré samedi 13 novembre que la Russie n'avait aucune responsabilité dans la crise migratoire en cours à la frontière entre le Bélarus et la Pologne dans une interview à la chaîne Vesti. La Russie est accusée par plusieurs voix occidentales d'avoir orchestré avec Minsk l'envoi de ces migrants à la frontière. Suivez notre direct.

Des "progrès" visibles. La Turquie, carrefour aérien majeur entre Europe et Moyen-Orient, a annoncé vendredi que les Irakiens, Syriens et Yéménites ne seraient plus autorisés à embarquer pour le Belarus à partir de ses aéroports "jusqu'à nouvel ordre". Peu après, le gouvernement irakien a déclaré qu'il s'employait à enregistrer les migrants irakiens bloqués à la frontière entre le Belarus et la Pologne qui voulaient rentrer "volontairement". "Nous voyons des progrès sur tous les fronts", s'est réjoui vendredi le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas.

L'inquiétude des Etats-Unis. Le président américain Joe Biden a fait part de sa "grande préoccupation" face à la crise à la frontière entre la Pologne et le Bélarus, après des propos similaires de la vice-présidente Kamala Harris. Un peu plus tôt, en voyage officiel à Paris, cette dernière avait, elle, estimé que le Bélarus était "engagé dans une activité très préoccupante".

Un migrant syrien retrouvé mort. "Le corps d'un jeune homme de nationalité syrienne a été découvert hier, dans les bois, près de Wolka Terechowska", affirme un communiqué samedi de la police de la région de Podlasie (est). Selon ce texte, "les causes du décès n'ont pas pu être déterminées sur place".