Photo Hebdo : exil forcé, liberté retrouvée et des crabes par milliers

Ils se sentent seuls au monde. Le regard fatigué et perdu, des milliers d'hommes, femmes et enfants sont pris au piège à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. D'autres retrouvent le chemin de la liberté et de l'école, sous étroite surveillance. Aux Philippines, une centaine d'écoles primaires, qui étaient fermées depuis le début de la pandémie de Covid-19, ont rouvert leurs portes.



Hommage à Tom Stoddart

Certains préfèrent l'école buissonnière. Chaque année, sur une île australienne, des millions de crabes s'en vont pondre en pleine mer. Autre ballet de couleurs, la fabrique de pailles en plastique recyclé, au Bangladesh, offre un festival de nuances. En Afrique du Sud, deux lionnes et leurs petits n'ont pas besoin de paille pour savourer l'eau qu'ils viennent laper dans la nuit noire. Enfin, un hommage à Tom Stoddart, photographe décédé mercredi 17 novembre, avec un cliché pris au Soudan en 1998.