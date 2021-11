Vidéo Migrants piégés entre la Pologne et la Biélorussie : "Organisons l'accueil et ripostons", affirme Julien Bayou

Migrants piégés entre la Pologne et la Biélorussie : "Organisons l'accueil et ripostons", affirme Julien Bayou

"Je me réjouis d'avoir un candidat, Yannick Jadot, qui assume le fait que nous pouvons accueillir ces 2 000 à 4 000 personnes", a déclaré mercredi 17 novembre sur franceinfo Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Ecologie-les Verts, en référence aux migrants massés à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. "Nous sommes un continent de 500 millions d'habitants et d'habitantes, nous pouvons accueillir ces personnes", insiste-t-il, appelant l'Europe à "répartir cet effort et ces migrants".

"On a un débat qui est phagocyté par l'extrême droite qui nous dit que ces personnes représentent une menace, ce n'est pas vrai", poursuit Julien Bayou, selon qui, "c'est précisément parce qu'on affiche une réaction épidermique comme cela que cela constitue une tension". "Organisons l'accueil et ripostons", ajoute le secrétaire national d'EELV.

"C'est l'occasion pour l'UE de parler d'une voix ferme"

"Ces oligarques qui organisent une sorte de traite des êtres humains doivent être sanctionnés, saisissons leurs avoirs partout en Europe", affirme alors que l'Europe a déjà acté un cinquième volet de sanctions contre la Biélorussie. Selon lui, cette crise migratoire que l'Europe estime "orchestrée" par le régime du président biélorusse Alexandre Loukachenko doit être "l'occasion pour l'Union européenne de parler d'une voix ferme à l'égard de la Biélorussie et de démontrer à la Pologne que l'Europe est utile".

Il a appelé à soutenir la Pologne "pour démontrer que l'Europe peut être un chemin de paix et de prospérité partagée". Toutefois, pour Julien Bayou, il est "hors de question" que l'Europe finance la construction du mur que la Pologne souhaite ériger à sa frontière avec la Biélorussie. "L'Europe s'est construite sur la chute des murs, la chute du rideau de fer, la chute du mur de Berlin", rappelle Julien Bayou.