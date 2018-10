Ces Français qui accueillent un réfugié chez eux

Jarar est un réfugié afghan. Après trois ans passés dans la rue, il est logé chez Véronique Primard depuis neuf mois. "Ça m'a paru assez vite évident. Il y a beaucoup de gens qui me disent que ce n'est pas évident parce qu'on laisse la clef de sa maison et qu'il y est quand on n'y est pas. Mais moi si j'accueille, j'accueille. Je lui ai évidemment donné tout de suite la clef de la maison", confie l'hôte.

514 réfugiés aidés en trois ans

Deux des enfants de Véronique Primard ont quitté la maison, ce qui lui a permis d'accueillir Jarar. C'est le programme CALM (Comme A La Maison) du mouvement citoyen Singa qui les a mis en contact. "Depuis 2015, 514 réfugiés ont été accueillis chez des particuliers pour trois à douze mois, leur permettant de se consacrer complètement à leur projet d'intégration sociale", explique Vincent Berne, coordinateur du réseau CALM. Jarar a ainsi trouvé un emploi comme couturier chez Emmaüs.