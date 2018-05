DIRECT. Attaque terroriste à Liège : l'assaillant "a crié à plusieurs reprises Allah akbar", déclare le parquet fédéral belge

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LIEGE

: Le tireur a ensuite traversé la rue et tiré sur le passage d'une voiture, à plusieurs reprises.

: Hier matin, vers 10h30, l'homme a attaque dans le dos deux policières de la police de Liège avec un couteau. Il a ensuite pris leurs armes de service pour les abattre.

: La porte-parole du parquet fédéral belge a confirmé le déroulé des faits. Le tireur avait bénéficié d'une permission de sortie. Il aurait dû retourner en prison, hier soir.

: Les premiers éléments de l'enquête suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une attaque terroriste, indique la magistrate fédérale belge. Les faits sont qualifiés d'"assassinat terroriste" et de "tentative d'assassinat terroriste".







: Le parquet fédéral belge confirme que le tireur a crié à plusieurs reprises "Allah akbar" au cours de la fusillade.

: Le parquet fédéral belge tient une conférence de presse sur la fusillade de Liège. Vous pouvez la regarder en direct sur franceinfo.

: "Il y a des éléments mais il y a aussi des contre-éléments, donc on doit attendre le résultat de l'enquête."



"Il y a des signaux qui amènent à parler de radicalisation en prison, mais est-ce que cette radicalisation a mené à ces actions, là aussi on peut se poser beaucoup de questions, donc, là aussi, on doit attendre les résultats de l'enquête".

: Le ministre belge de l'Intérieur, Jan Jambon, se montre prudent au micro de Bel RTL sur les possibles motivations terroristes du suspect de la fusillade de Liège. "Ça peut être des motifs de radicalisation, mais ça peut aussi être qu'il n'a plus de perspectives dans notre société."

: Benjamin Herman était incarcéré depuis 2003, mais il était en permission de sortie lorsqu'il est passé à l'acte mardi. Il avait déjà bénéficié d'une vingtaine de congés pénitentiaires qui s'étaient bien déroulés, d'après le ministre belge de la Justice, Koen Geens, cité par l'agence de presse Belga.

: Le ministre belge de l'Intérieur Jan Jambon indique sur Bel RTL que le tireur de la fusillade, hier à Liège, a également tué son ancien codétenu, la nuit précédente, à Marche-en-Famenne.