VRAI OU FAKE. Les citoyens ukrainiens forcés à se mobiliser par l’armée ?

Vidéos à l’appui, des réseaux pro-russes mènent une campagne de déstabilisation sur une mobilisation de force des citoyens ukrainiens. Les images ne sont pas authentifiables, mais il semble possible que l’armée ukrainienne interpelle des citoyens qui refusent la mobilisation.

Plusieurs comptes Twitter pro-russes affirment que l’armée ukrainienne enrôle de force de nouvelles recrues. Des Ukrainiens qui auraient refusé de se mobiliser seraient arrêtés pour être envoyés au front. "Tous les militaires ukrainiens ont des marques d’identification, ils n’ont pas le droit d’être cagoulés et doivent décliner leur identité, si tout ça n’est pas respecté, alors c’est un fake, une mise en scène", affirme Serhii Kuzan, président du centre ukrainien de coopération et de sécurité, face aux vidéos.



Les hommes de 18 à 60 ans interdits de quitter le territoire

Certaines vidéos ont bien été tournées en Ukraine, comme une à Odessa où il est impossible d’affirmer que l’homme a été arrêté pour avoir refusé de se mobiliser. Sur une autre vidéo, on voit un homme interpellé se plaindre de la mobilisation, mais il n’est pas possible de localiser ou de dater les images. Cette vidéo reste plausible, surtout dans le contexte actuel où les hommes de 18 à 60 ans ont interdiction de quitter le territoire et doivent participer à l’effort de guerre. Il est possible que l’armée ukrainienne interpelle des citoyens qui refusent la mobilisation, ce dont se servent les Russes pour mener une campagne de déstabilisation sur les réseaux sociaux.