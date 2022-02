La situation en Ukraine "plaide pour l'indépendance énergétique de l'Europe", affirme le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, mardi 22 février sur franceinfo, après que Vladimir Poutine a annoncé reconnaître l'indépendance de Donetsk et de Lougansk, deux territoires séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine, et a ordonné à ses troupes d'entrer dans ces territoires.

"On ne peut pas avoir une Europe prospère si elle n'est pas indépendante sur le plan énergétique. On ne peut pas être fragilisés parce qu'on dépendrait du bon vouloir de tel ou tel sur le fait qu'il nous alimente ou pas dans telle ou telle énergie ou matière première", martèle le PDG. Pour lui, les tensions dans l'est de l'Europe ont "déjà" eu des conséquences "puisque les prix du gaz ont beaucoup augmenté depuis l'été dernier". "Les observateurs pensent que l'une des raisons pour lesquelles le prix du gaz a monté, ce sont les tensions géopolitiques entre l'Ukraine et la Russie."

"Le fait que la Russie n'a pas récemment exporté tout le gaz qu'elle pouvait exporter, elle s'est limitée à honorer à minima ses propres contrats." Jean-Bernard Lévy à franceinfo

Interrogé sur le risque de voir encore plus augmenter les prix du gaz ces prochaines semaines en raison de l'intensification du conflit, le PDG d'EDF veut se montrer rassurant en expliquant que la hausse récente de 4% du prix de l'électricité n'a pas "traduit l'intégralité de la hausse que l'on rencontre sur les marchés de l'électricité de gros". Jean-Bernard Lévy estime que, pour atteindre l'indépendance énergétique, il faut "du nucléaire et des renouvelables". Il assure que, concernant l'activité d'EDF, la Russie "n'est pas un partenaire important sur le plan économique" et que leurs échanges vont continuer à leur "faible" niveau.