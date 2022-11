Missile tombé en Pologne : Emmanuel Macron reste prudent

En direct depuis Bali (Indonésie), le journaliste Guillaume Daret revient sur la prudence d'Emmanuel Macron concernant l'origine du tir de missile tombé en Pologne mardi 15 novembre.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron se pose en médiateur. Au lendemain de la chute d'un missile sur le sol polonais, qui a fait deux morts, le président français est plus que jamais dans ce rôle. Tout doit être fait pour éviter l'escalade. C'est la teneur de son discours à Bali, en Indonésie, où se tient actuellement le G20. "'Aujourd'hui, je le cite, il n'est pas possible d'attribuer ces tirs.' C'est ce que vient de nous dire il y a tout juste quelques minutes, ici, à Bali, Emmanuel Macron", rapporte le journaliste Guillaume Daret.

La fin des investigations attendue

"Un peu plus tôt dans la matinée, son entourage nous expliquait que dans la région, il y a beaucoup de pays qui partagent les mêmes armements et que déterminer l'origine du missile, ce n'est pas déterminer l'origine de celui qui l'a mis en œuvre et que donc, Paris va attendre la fin des investigations pour se prononcer", développe le reporter.