Mémoire : les souvenirs des réfugiés de la Seconde Guerre mondiale ravivés par la guerre en Ukraine

En 1940, près de 10 millions de Français ont pris la route pour fuir les Allemands. Au musée de la Résistance et de la déportation de Lorris (Loiret), Colette Lanthiez, 87 ans, a confié les objets et vêtements qu'elle avait emportés durant son exode. Le musée a reconstitué le départ de sa famille. Pendant leur fuite, les civils sont visés par l'aviation allemande. "On s'est réfugié sous une voiture à cheval (…) c'était horrible hein, il y avait des cris partout", raconte Colette Lanthiez. La guerre en Ukraine et ses réfugiés réveille pour elle de douloureux souvenirs.

Fuir le plus vite possible

"Il fallait se sauver le plus vite possible" se souvient Jean-Marie Poirier, 87 ans, qui est parti enfant avec sa mère et deux peluches. Il se rappelle des bagarres pour un peu de lait. En voyant les images des civils ukrainiens, il a donné des vêtements, en espérant que les réfugiés aient la même chance que lui : qu'ils puissent rentrer un jour chez eux.