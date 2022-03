Hausse des prix alimentaires conséquente à la guerre en Ukraine : "Le blocage des prix, ça ne marche pas", assène le ministre de l'Agriculture

Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, estime mardi 15 mars sur France Inter qu'un blocage des prix de l'alimentaire, face à l'impact de la guerre en Ukraine, est "une illusion". "Dans une économie administrée, ça ne marche pas", assure le ministre.

"Inévitablement, il y aura une augmentation des prix, reconnaît Julien Denormandie. Ce que nous faisons, c'est que nous essayons de limiter cet impact, [...] accompagner les Français de manière générale vis-à-vis de leur portefeuille". Selon lui, il n'y a "pas de risque de pénurie" en France, à la différence d'autres pays, car "nous sommes souverains d'un point de vue alimentaire".

"Je suis incroyablement inquiet en revanche par ce qui va se passer à l'international (...) Ce qui se passe en Ukraine, c'est un ouragan de famine à l'international", conclut le ministre de l'Agriculture.

.@J_Denormandie : "L'Ukraine et la Russie font partie des terres les plus fertiles, ils exportent plus de blé que l'Europe. Des pays comme l'Egypte, le Maroc ou le Liban en sont totalement dépendants", alerte le ministre français de l'Agriculture et de l'Alimentation #le79Inter pic.twitter.com/obPWmaHZap