Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine renforce la censure sur les médias

Des journalistes anglais de Sky News sont en reportage non loin de Kiev (Ukraine). Mais sur leur route, ils tombent dans ce qu’ils décrivent comme une embuscade. Ils viennent d’essuyer les premiers tirs de troupes russes, les salves sont de plus en plus intenses. Pour se protéger, l’équipe décide de s’identifier, mais rien n’arrête les militaires russes. L’un des journalistes est blessé, un deuxième prend deux tirs dans son gilet pare-balles, avant de ramper hors de la voiture. Après d’interminables minutes, l’équipe parvient enfin à se mettre à l’abri.



Une partie de la jeunesse s’informe via Telegram ou Instagram

Moscou l’a bien compris, la guerre se joue aussi sur le terrain des images. Il ne faut pas que les journalistes puissent rendre compte. À la télévision russe, on ne parle pas d’invasion, mais de libération de l’Ukraine. Une majorité de la population adhère à cette version. Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter sont inaccessibles depuis la Russie. Une partie de la jeunesse tente de s’informer autrement, sur Telegram ou Instragram. Le Parlement russe a voté, vendredi 4 mars, une loi de contrôle de l’information.