Guerre en Ukraine : "Vladimir Poutine a déjà perdu", assure le premier vice-président de la Commission européenne

Frans Timmermans estime sur France Inter que "les Ukrainiens ont les moyens pour repousser les Russes". Selon lui, l'Union européenne est encore en mesure de mobiliser des fonds et "de fabriquer les munitions nécessaires".

"Vladimir Poutine a déjà perdu" la guerre en Ukraine, affirme mercredi 10 mai sur France Inter Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne. Selon lui, "aucun objectif qu'avait [le chef du Kremlin] il y a un an n'a tenu". Frans Timmermans évoque notamment "la conquête de Bakhmout qui a échoué".

Le premier vice-président de la Commission européenne considère que "les Ukrainiens ont les moyens pour repousser les Russes". Il insiste sur l'aide apportée par l'Europe depuis le début de l'invasion russe. Frans Timmermans soutient que les États de l'Union européenne sont encore "en mesure de mobiliser des fonds" ainsi qu'une "volonté industrielle de fabriquer les munitions nécessaires en Ukraine". Il rejoint là l'avis du commissaire au Marché intérieur Thierry Breton, qui appelait la semaine dernière les industriels européens à "passer en mode économie de guerre".

La guerre en Ukraine "implique" l'Europe

"Les démocraties sont toujours plus lentes que les dictatures", rappelle Frans Timmermans. "On décide par consensus, et ces décisions démocratiques prennent du temps", précise le premier vice-président de la Commission européenne. Il estime que "dans une situation de guerre, il faut adopter une attitude vraiment très active".

.@TimmermansEU : "Franchement, je pense que Poutine a déjà perdu [la guerre]. Mais on peut perdre une guerre et continuer à combattre." #le7930inter pic.twitter.com/yfX0QvcImK — France Inter (@franceinter) May 10, 2023

Frans Timmermans martèle que cette guerre en Ukraine "implique" l'Europe car il ne s'agit pas uniquement d'un conflit, selon lui. Le premier vice-président de la Commission européenne y voit en effet "une tentative de [la part de] Vladimir Poutine de s'imposer à ses voisins et il voudra [ensuite] s'imposer à nous". "C'est un combat pour notre liberté, pour notre futur comme pays libres", lance-t-il. Frans Timmermans salue donc la "volonté politique à l'échelle européenne et [celle] de tous les États membres de continuer l'effort des Ukrainiens à se défendre".