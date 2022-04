Guerre en Ukraine : reconstruire Borodyanka pour oublier

En Ukraine, alors que les combats font rage dans le Donbass, l’armée russe s’est retirée dans les villes du Nord. L’heure est à la reconstruction, comme à Borodyanka, l’une des villes les plus détruites par ce conflit.

Des immeubles ravagés, c’est un exemple parmi tant d’autres de l’ampleur des destructions à Borodyanka et de l’immense chantier qui s’annonce. Avant la guerre, ces deux immeubles ne faisaient qu’un. Mais un bombardement russe, début mars, a anéanti la partie centrale, il n’en reste plus rien. Près de 40 % des bâtiments sont touchés. La reconstruction semble insurmontable, la ville est pourtant convaincue qu’elle est possible. Dans un autre quartier, des artisans sont chargés de lancer ce qui est la première étape : la démolition des logements trop endommagés.



Des années pour ramener la vie

"Nous sommes en train de condamner les conduits de gaz pour que les autres services puissent intervenir, raser les immeubles et en reconstruire de nouveaux", explique un artisan. Une fois que la recherche des victimes sera terminée, il faudra des mois, des années sans doute, pour ramener la vie ici. Lorsque cela est encore envisageable, les habitants s’empressent de réparer les meubles, les portes d’entrées fracturées par les Russes. La reconstruction de Borodyanka dépendra aussi des moyens financiers qui lui seront accordés.