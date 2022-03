Guerre en Ukraine : quelle est la situation à Lviv ?

Depuis la ville de Lviv (Ukraine), la journaliste Anne-Claire Poignard témoigne du flux de personnes qui fuient le pays sur les routes et de l'ambiance sur place.

À l'ouest de l'Ukraine, la ville de Lviv est pour le moment plutôt épargnée. En direct sur place, la journaliste de France Télévisions, Anne-Claire Poignard, fait le point sur la situation. "Nous avons passé la frontière entre la Pologne et l'Ukraine en milieu d'après-midi, et les premiers que nous avons croisés sur notre chemin étaient des centaines et des centaines", explique la reporter.

Des restaurants toujours ouverts

Et de développer : "Des civils Ukrainiens, beaucoup de femmes avec leurs enfants, des personnes parfois âgées, avec pour seuls bagages quelques sacs pour tenter de passer en Europe." Anne-Claire Poignard explique par ailleurs que sur la route, "c'est une file ininterrompue de voitures, sur une dizaine de kilomètres. Les familles attendant parfois là quelques jours pour passer la frontière". Et si à Lviv, située loin des combats, les restaurants sont encore ouverts, l'inquiétude reste palpable.