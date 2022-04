Guerre en Ukraine : quelle est la portée de la voix du Pape dans le conflit ?

Devant une place Saint-Pierre (Vatican) noire de monde, dimanche 17 avril, le Pape François a appelé une nouvelle fois à la paix entre l’Ukraine et la Russie. “Dans cette terrible nuit de souffrance et de morts, puisse une nouvelle aube d’espoir apparaître bientôt. Qu’il y ait une décision pour la paix, qu’il soit mis fin à l’agitation des muscles pendant que les gens souffrent”, a déclaré le souverain pontife.

Une polémique déclenchée lors de son Chemin de Croix

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le Pape François multiplie les actions et les appels à la paix. Vendredi 15 avril, lors de son Chemin de Croix, il était accompagné de deux femmes, une Ukrainienne et une Russe. Mais cette initiative a été fortement critiquée par les Ukrainiens qui l’ont jugée offensante. Face à ces critiques, l’entourage du Pape a expliqué dans la presse italienne qu’il ne faisait pas de politique et agissait pour rassembler les peuples, comme le veut sa fonction.