Guerre en Ukraine : Odessa se prépare à l'assaut russe

Odessa (Ukraine) est une ville stratégique majeure pour Vladimir Poutine. Il "la veut à tout prix, c'est le berceau de la Russie impériale, un port stratégique extrêmement important notamment pour le commerce des céréales", explique la journaliste Stéphanie Perez, en direct d'Odessa, dimanche 20 mars. Depuis plusieurs semaines, "la ville se prépare à cet assaut tant redouté. Une ville qui s'est complétement barricadée", poursuit la journaliste, qui décrit une atmosphère d'avant-guerre "étrange".



Faire tomber Mykolaïv

La défense anti-aérienne locale est en alerte "permanente". "On entend encore ce soir des tirs contre les missiles et les drones russes qui survolent la région", constate Stéphanie Perez. Avant de s'attaquer à Odessa, il faudra que les forces russes "fassent tomber sur leur chemin la ville de Mykolaïv (Ukraine), à 130 km d'ici", rappelle-t-elle. Les Russes la bombardent "intensément", à tel point que les autorités locales affirment "ne plus avoir le temps de prévenir la population à temps pour qu'elle aille se mettre aux abris", conclut la journaliste.