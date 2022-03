Guerre en Ukraine : l’Europe manifeste sa solidarité

D. Schlienger, C. da Silva, A.-C. Huet, E. Antoine

Ils se rassemblent pour implorer la paix à tout prix. En France, comme à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), mais aussi à travers le monde. Des drapeaux ukrainiens sont brandis, jusqu’à plus de 8 000 km du conflit, à Tokyo. "J’ai une amie qui attend un bébé, elle est à Kiev, et ils bombardent tout", dit une Tokyoïte. Les rassemblements les plus impressionnants ont eu lieu vendredi 4 mars en Europe de l’est. Des milliers de personnes sont rassemblées pour écouter l’appel à la solidarité du président ukrainien.



Un symbole fort en République Tchèque

Et ce même slogan : "Nous sommes avec l’Ukraine", scandé en Géorgie, mais surtout à Prague, en République Tchèque. Symbole fort dans cette capitale où il y a 54 ans, les chars soviétiques envahissaient les rues. À plusieurs centaines de kilomètres à l’est, à Belgrade, ce sont les drapeaux russes qui flottent. À quelques semaines des élections, 2 000 personnes sont rassemblées à l’appel d’organisations d’extrême droite, le drapeau européen est brûlé. D’autres rassemblements pour la paix sont prévus le week-end des 5 et 6 mars, notamment à Paris samedi après-midi.