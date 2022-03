Guerre en Ukraine : les réfugiés ukrainiens arrivent en France

Arrivés depuis quelques heures en France, les réfugiés ukrainiens attendent dans un centre d'accueil parisien. Parmi eux, deux sœurs, Ina et Lilia. Venues de Pologne, elles ont passé la nuit dans le métro avec leurs enfants. En voyant le bébé qu'elles emmenaient, des personnes leur ont donné des manteaux, des bottes, des couches. "Nous n'avions plus rien", constate l'une d'entre elles. "On vous remercie de nous accueillir", disent les deux femmes, qui ont trouvé un logement pour la nuit.

2 000 personnes accueillies en moins d'une semaine

Oxana et Oleg attendent eux aussi dans la file avec leurs six enfants, alors que leur village, situé à côté de Kiev (Ukraine), a été détruit. "On a eu une heure pour fuir", témoigne le père de famille. Ils souhaitent obtenir un statut de protection temporaire pour avoir le droit de travailler et pour accéder au système de santé français. Les réfugiés peuvent attendre jusqu'à sept heures pour des papiers. Ce centre a accueilli 2 000 personnes en moins d'une semaine.