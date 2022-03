Guerre en Ukraine : les habitants de Kiev tentent de vivre malgré les combats

Dans la ville de Kiev (Ukraine), en guerre, la mairie diffuse l’hymne de la ville. Kiev est comme endormi, les boutiques fermées et les bus à touristes garés dans le silence. Dans les rues, il y a peu de voitures et de passants. "Il y a un bus toutes les heures ou même toutes les deux heures", précise une passante. Dans chaque quartier, une supérette est encore ouverte, mais les rayons sont de plus en plus vides. "Je voulais de la viande fraîche pour cuisiner un peu", dit une Ukrainienne, mais elle n’en trouvera pas.



Compter sur les stocks alimentaires

Le café, le thé, les biscuits, les conserves ne manquent pas, mais les camions n’arrivent plus jusqu’à Kiev. "On ne nous livre aucune marchandise, rien du tout", rapporte la caissière du magasin. Il faudra donc compter sur les stocks. En ville, la Poste ouvre quelques heures par jour pour les retraités qui doivent retirer leur pension. Les cabinets médicaux ont fermé.