Guerre en Ukraine : les grandes villes ciblées par les forces russes

À Kharkiv, les bombardements russes ont été intenses toute la nuit du mercredi 2 mars. Au petit matin, ceux qui s’aventurent dans les rues découvrent une ville dévastée. Les dernières frappes ont visé un bâtiment de police et une université. Au moins quatre morts et une dizaine de blessés sont à déplorer selon les autorités ukrainiennes. "Cette nuit a été difficile pour nous. À 22 h, on a entendu un bruit fort, puis le ciel est devenu rouge", témoigne épuisée, Alice Nowak, habitante de Kharkiv.



Les troupes russes progressent à Kherson

C’est également à Kharkiv que des troupes aéroportées russes sont arrivées dans la ville. Le ministère russe a dévoilé des images où l’on voit des hélicoptères escorter des convois au sol. Le lieu n’est cependant pas précisé. Sept jours après le début de l’offensive, les Russes assiègent les grandes villes ukrainiennes et progressent dans le sud comme à Kherson, ville portuaire.